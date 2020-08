Attualità

Panchina gialla a Punta Secca: dipendenza cellulare e social risk

Santa Croce Camerina - Domani, Venerdì 7 agosto, alle ore 10,30 in Piazza Faro, località Punta Secca, sarà inaugurata la “Panchina gialla contro la dipendenza da cellulare e contro i social risk”. L’evento, secondo nell’Isola, fortemente voluto dal Presidente dei Questori all’ARS, on. Giorgio Assenza, realizzato dall’Associazione Made 3.0 e patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, pone l’attenzione sulle tematiche legate al digitale e all’uso dei social media da parte dei giovani, ma anche dei non giovani, sull’aumento dei casi di dipendenza e sull’utilizzo non corretto della Rete.Oltre all’on. Giorgio Assenza, saranno presenti all’inaugurazione il dott. Giovanni Barone, Sindaco di Santa Croce Camerina e la dott.ssa Cetty Mannino, ideatrice del progetto ed esperta in cyberbullismo.