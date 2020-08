Attualità

Coronavirus e uso mascherina a Modica: controlli serrati attività commerciali Coronavirus e uso mascherina a Modica: controlli serrati attività commerciali

Modica - “Attraverso il Comando di Polizia Locale di Modica è stata disposta l’intensificazione dei controlli sull'utilizzo della mascherina anche in prossimità delle attività commerciali e non solo al loro interno”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il sindaco Ignazio Abbate. “Verrà avviata un’azione preventiva per questi giorni della settimana, - scrive il sindaco Abbate - mentre dalla prossima sarà attuata un’azione repressiva nei confronti di coloro che disattendono l’obbligo e degli esercenti che non lo fanno rispettare. Ci saranno, dunque, molti più controlli nei prossimi giorni anche per gli stessi gestori dei locali, per i quali, congiuntamente ai dipendenti, permane l’uso della mascherina obbligatoria durante l’attività lavorativa.Agli avventori delle attività ristorative - conclude il asindaco Abbate - sarà chiesto l'obbligo di indossare la mascherina fin quando non saranno seduti ai tavoli”.