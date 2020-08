Attualità

Coronavirus, altri 9 positivi in provincia di Ragusa: 1 a Sampieri e 8 a Pozzallo Coronavirus, altri 9 positivi in provincia di Ragusa: 1 a Sampieri e 8 a Pozzallo

Ragusa - Nove nuovi positivi in provincia di Ragusa, 8 migranti all’hotspot di Pozzallo e una ragazza a Sampieri collegata alla coppia dei fidanzati modicani, risultati positivi nei giorni scorsi. A confermare i dati è il direttore generale dell'Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, che abbiamo contattato telefonicamente. In tolate ad oggi in provincia di Ragusa i positivi sono 40 di cui 29 migranti in parte in isolamento all’hotspot di Pozzallo e in parte al centro di accoglienza di contrada Cifali a Ragusa. “Al momento i migranti positivi - ha detto il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna - sono 29. Si tratta di un dato che probabilmente nei prossimi giorni scenderà considerato che molti di questi saranno nuovamente sottoposti al tampone. Almeno questo è quello che ci auguriamo”.Ma vediamo nel dettaglio dove sono i positivi nei vari Comune della Provincia. 6 a Scicli: una coppia in isolamento domiciliata a Scicli, legata al professore Ficili (morto in ospedale a Modica), una donna albanese ricoverata all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa (sempre legata al professore Ficili), la coppia dei fidanzati modicani a Sampieri ed un’altra ragazza (legata alla coppia dei fidanzati) sempre a Sampieri. 3 a Ragusa: un giovane in isolamento a Ragusa e una donna con la figlia del Bangladesh in isolamento nella loro casa di Marina di Ragusa (il marito è ancora ricoverato in ospedale a Catania).2 a Vittoria: una donna arrivata da Miami e un uomo arrivato da Londra, entrambi in isolamento nelle loro abitazioni.