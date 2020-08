Attualità

Coronavirus, 21 nuovi positivi in Sicilia: anche a Ragusa

Sono 21 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Cinque migranti a Ragusa, e sempre Ragusa 4 siciliani. Cinque a Messina, di questi 4 sono stati trovati positivi al coronavirus nel corso di controlli legati ad attività ospedaliera, uno per contact tracing. In provincia di Palermo tre nuovi casi. Mentre a Catania i casi sono 4, 3 per contact tracing, e uno che si è presentato in ospedale con i sintomi. Tornano di nuovo a doppia cifra i casi positivi nell'isola.Si tratta dei dati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.