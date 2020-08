Convegno Associazione Salvabanche a Modica: domani 7 agosto

Appuntamenti

Modica - Domani, 7 agosto, a Modica il convegno organizzato dall'Associazione Vittime del Salvabanche, chiamata dagli azionisti della Banca Popolare Agricola di Ragusa. Sono anni ormai che gli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa tentano di recuperare i propri soldi. I loro risparmi sono stati impiegati in prodotti “illiquidi” (come tali molto rischiosi), e nella stragrande maggioranza dei casi non coerenti con il profilo di rischio dell’acquirente. Ma siamo sicuri che la Banca Agricola Popolare di Ragusa abbia assolto ai propri obblighi informativi e comportamentali previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e dal regolamento Consob?Analizzando i profili di chi si è rivolto alla nostra associazione siamo pronti a scommettere che la risposta è no! I loro risparmi sono letteralmente bloccati all’interno di un mercato che, non solo ha portato a un importante perdita del valore di tali risparmi, ma non permette nemmeno di recuperare ciò che ne rimane. Molti azionisti pur di andare avanti, sono stati costretti a contrarre dei prestiti con la banca stessa pur avendo a suo tempo affidatole i propri risparmi. L'associazione "Vittime del Salvabanche" nata dopo il crac di Banca Etruria e costituita dai risparmiatori coinvolti nell'azzeramento di obbligazioni ed azioni delle prime 4 banche italiane andate in risoluzione interverrà domani sera a Modica per incontrare gli azionisti della banca Popolare Agricola di Ragusa. Interverrà la Presidente del''Associazione Letizia Giorgianni, recentemente nominata consulente della nuova Commissione d'Inchiesta Parlamentare sulle Banche e sul sistema finanziario. Molti azionisti della Banca Popolare di Ragusa lamentano di aver perso anni dietro inutili tentativi di negoziazione portata avanti insieme a soggetti istituzionali, iniziative servite solamente a prendere tempo e a tenere buoni questi risparmiatori. All’assemblea pubblica interverrà in video conferenza l'avvocato Letizia Vescovini, consulente dell'Associazione e la dott.ssa NIcoletta Santamaria, referente del comitato spontaneo degli azionisti che farà da moderatrice. L'assemblea si svolgerà nella Domus Sancti Petri di Modica, a partire dalle ore 18. https://www.youtube.com/watch?v=4zbO0OSK85k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0lIpxva6-qExXL6UM7NfIpszkgTSogfVSxWmh-9uTmFeq0GtO2HeQKVSQ