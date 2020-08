Salute e benessere

Banana e acqua tiepida per dimagrire subito: ecco la dieta Banana e acqua tiepida per dimagrire subito: ecco la dieta

Roma - Perdere peso velocemente con la dieta della banana è facile basta seguire delle regole e mangiare banane ogni giorno. E’ una dieta nata in Giappone che alla base il consumo di banane e acqua tiepida. Ma vediamo le regole per perdere peso e cosa si mangia in un esempio di menù completo. Le regole base della dieta della banana sono: mangiare banane solo crude; si dovrebbe cenare sempre entro le 20 (ancor meglio se entro le 18; ogni pasto va iniziato con una banana e può proseguire con cibi a scelta e della quantità che si desidera.L’importante è ridurre pasta, pane e riso ed evitare fritti e prodotti confezionati o comprendenti lo zucchero; pranzo e cena non vanno mai conclusi con un dolce; intorno alle 15:00 è possibile mangiare qualche biscotto o della cioccolata ma niente fritti o dolci ricchi di zucchero; bere prevalentemente acqua ai pasti, sorseggiandola. In altri momenti si possono inserire tè o caffè ma l’acqua resta la prima bevanda consigliata. In occasioni speciali, si possono bere occasionalmente del vino o birra; evitare di consumare troppo spesso i latticini; andare a dormire entro la mezzanotte e sempre entro 4 ore dall’ultimo pasto. Consigliato, ma non obbligatorio, un moderato esercizio fisico come una camminata di 30 minuti.Ora vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo della dieta della banana per perdere peso. Primo giorno: colazione con acqua tiepida e a seguire un frullato di banane. Pranzo: Una banana. Salmone alla griglia con insalata mista condita con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva. Merenda: 15 gr di cioccolata fondente. Cena: Una banana. Pollo arrostito con verdure a scelta condite con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva. Secondo giorno: colazione con acqua tiepida ed una o due banane piccole. Pranzo: Poco riso con verdure di stagione al vapore, condite con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva. Merenda: Caffè e pochi biscotti secchi. Cena: Una banana. Zuppa di verdure con tofu e mezzo cucchiaio di olio extra vergine l’oliva.Terzo giorno: colazione con acqua tiepida e frullato di due piccole banane. Pranzo: Una banana. Seitan alla piastra con contorno di zucchine e carote. Merenda: Tè verde e due biscotti al cioccolato. Cena: Una banana. Pesce arrostito con verdure miste condite con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva. La dieta della banana o morning banana diet è una dieta molto restrittiva e non adatta a tutti. E’ vietata a tutte le persone che soffrono di patologie importanti come ad esempio il diabete. Trattandosi di una dieta da fare per massimo cinque giorni e comprendendo carboidrati, proteine e grassi, la morning diet banana può rappresentare un tentativo, non necessariamente dannoso, di disintossicarsi e di riabituare il palato a sapori più veri e non troppo carichi di zuccheri.La quantità di banane però, la rende una dieta da seguire solo dopo aver sentito il parere del proprio medico curante, specie se in presenza di patologie come il diabete o l’insulino resistenza.