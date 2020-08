Vittoria e sicurezza, Sallemi: la Polizia Locale nel cuore della città

Politica

Vittoria - Il candidato a sindaco per il Comune di Vittoria Salvo Sallemi ha tenuto, nel pomeriggio di ieri, un comizio e un incontro con I cittadini nell'area dell'isola pedonale della scuola Vittoria Colonna e ha sottolineato l'importanza e l'attenzione che vanno dedicate al tema della sicurezza e della vivibilità urbana. “Ciò che ci chiedono esercenti e cittadini è sicurezza – spiega Sallemi – e nell'incontro di ieri abbiamo spiegato come vogliamo raggiungere questo obiettivo coniugandolo a una migliore vivibilità per tutti I quartieri di Vittoria. Nel caso dell'area pedonale della Vittoria Colonna ci troviamo nel cuore della città, all'inizio della nostra splendida passeggiata di via Cavour e del nostro centro commerciale naturale.Già durante la scorsa amministrazione avevamo attuato importanti azioni per restituire l'area alle famiglie e allontanare il degrado con iniziative come il mercatino dell'agricoltore, le attrazioni natalizie e un potenziamento della pubblica illuminazione unita a una interlocuzione costante con le forze dell'ordine per garantire maggiori controlli”. “Sempre nella scorsa amministrazione abbiamo lavorato per instradare il trasferimento del comando della polizia municipale nei locali di via Milano e il nostro primo impegno sarà quello di completare questo trasferimento. In questo modo avremo molti vantaggi: l'area sarà maggiormente sorvegliata, i cittadini non saranno costretti a recarsi sino al mercato ortofrutticolo ma avranno il comando nel centro città e potremo così potenziare l'offerta dei servizi che la nostra polizia locale può offrire”.“Dobbiamo unire sicurezza e decoro urbano – conclude Sallemi – e agiremo in tutti i quartieri di Vittoria in maniera sinergica per garantire sicurezza stradale, interventi di manutenzione tempestivi, cura del verde e vivibilità”.