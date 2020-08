Bonus ristorante con sconto del 20% nel decreto agosto: cos'è e come funziona

Italia

Roma - Il bonus ristorante nel decreto di agosto è uno sconto del 20% sul conto di pranzi e cene fuori. Si tratta di uno dei bonus a cui sta lavorando il Governo e previsto nella bozza per supportare i consumi degli italiani in questo periodo di difficoltà economica, soprattutto per il settore della ristorazione. Ma cos’è il bonus ristorante? Si tratta di un incentivo per consumare nei bar e nei ristoranti, attraverso l’accredito del rimborso direttamente sul conto o sulla carta, oppure, è un’altra possibilità, registrandosi a una apposita app. Una misura che farebbe molto comodo alle tasche degli italiani e che sarebbe sostenuta da uno stanziamento intorno al miliardo di euro, tra i 25 previsti nel Decreto agosto.Ma vediamo come funziona il bonus ristorante. Il bonus ristorante o sconto sullo scontrino è un’idea recentemente già realizzata all’estero. Il bonus o incentivo è utilizzabile solo nei locali che hanno preso parte all’iniziativa ed è valido il mese di agosto per i primi tre giorni della settimana. Questo proprio per spingere i cittadini a ritornare a consumare pasti nei locali, anche oltre il weekend, dopo il periodo di lockdown trascorso in casa. Nel bonus erogato dal Regno Unito non sono però previste le bevande alcoliche e la cifra massima che si può spendere a persona su ogni singolo scontrino è 10 sterline.Su proposta del sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, Alessia Morani, il governo sta esaminando la possibilità di estendere lo sconto anche per altre attività come quelli per l’acquisto di beni per la casa come mobili, arredi, elettrodomestici e dell’abbigliamento e calzature. Sarebbero dei bonus da riscattare subito, al momento dell’acquisto a patto che siano effettuati “di persona”, non quindi con transazioni tramite e-commerce. Degli sconti anche in questo caso che non andrebbero oltre il 20%, con un budget massimo per persona ancora da stabilire, e che sarebbero coperti con altri due miliardi di finanziamenti a carico dello Stato.