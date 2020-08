Cronaca

Incidente, auto cappotta a Modica: un ferito

Modica - Incidente stradale autonomo stamattina sulla Modica Sorda Sampieri. Un’auto, una Mercedes, per cause in corso di accertamento si è cappottata. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente dell'auto, il modicano C.A. di 34 anni, al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. Secondo le prime informazioni l'uomo ha riportato varie escorazioni e un trauma toracico. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico.