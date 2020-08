Attualità

Regione approva progetto per laboratorio artigianale di cioccolato di Modica Igp Regione approva progetto per laboratorio artigianale di cioccolato di Modica Igp

Modica – L’assessore regionale all’istruzione e formazione professionale, Roberto Lagalla, presenterà alla stampa venerdì 7 agosto alle ore 11,30 presso l’istituto Principi Grimaldi di Modica, il progetto di start up di impresa didattica “Laboratorio artigianale per la produzione di cioccolato di Modica Igp” che rientra tra gli interventi in favore degli istituti superiori statali tecnici e professionali, previsti dalla Regione nell’ambito dell’avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese didattiche”.Durante la conferenza di presentazione interverranno tra gli altri Viviana Assenza dirigente dell’ambito territoriale di Ragusa (ex Provveditorato), Salvatore Piazza commissario del Libero Consorzio tra Comuni, Bartolomeo Saitta dirigente scolastico dell’istituto alberghiero, Ignazio Abbate sindaco di Modica, Sebastiano Gurrieri sindaco di Chiaramonte Gulfi, Rosario Alescio presidente della Logos, Nino Scivoletto direttore del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp. Al termine dell’incontro seguirà un rinfresco curato dal docente Giovanni Roccasalva e dal suo team.