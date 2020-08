Attualità

Coronavirus Scicli, 12 positivi Covid : riunione per nuove misure restrittive

Scicli - "A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio di Scicli, con almeno due nuovi casi accertati e diversi altri casi con tamponi in corso, il Sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha convocato per le ore 12:00 il COC della Protezione Civile per valutare la situazione ed eventuali misure restrittive da adottare su tutto il territorio comunale". E' quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook del sindaco di Scicli, Enzo Giannone. "Si ribadisce - si legge sempre nel post su facebook - che è necessario rispettare le regole ancora in vigore: uso della mascherina, distanziamento tra le persone e igiene nei locali pubblici".