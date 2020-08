Melodica con Note in un cielo di stelle e Mediterranean Songs

Appuntamenti

Ragusa – Ultimi due appuntamenti per la stagione concertistica Melodica. Il 7 e il 9 agosto ancora grande musica nel bellissimo scenario del viale interno dei Giardini Iblei di Ragusa Ibla. Ospiti saranno Luigi Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte con “Note in un cielo di stelle” il 7 agosto e Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Simona Capozucco alla voce e Ivano Sabatini al contrabbasso in “Mediterranean Songs”. “Note in un cielo di stelle” sarà un concerto da vivere a occhi aperti. Protagonista Il duo composto dal trombettista Luigi Santo e dalla pianista Daniela Gentile, che eseguirà magiche composizioni dedicate ai colori delle affascinanti atmosfere europee e americane, come la celebre Rapsodia in blu di Gershwin. Luigi Santo, diplomato in Tromba al Conservatorio di Musica di Cosenza, è impegnato in numerosi concerti per ensemble di ottoni, oltre che in importanti registrazioni per la RAI.Come solista effettua tournée in Europa, Stati Uniti e Asia, esibendosi con importanti artisti internazionali in prestigiose sale da concerto, tra cui la “Ramsey Concert Hall”, Georgia University, Athens (Usa); “Sala Rimskij-Korsakov”, San Pietroburgo; Teatro di Magnitogorsk (Russia); “Sala Segovia”, Linares (Spagna); Espace Bernanos, Parigi (Francia). Attualmente è docente di Tromba presso il Conservatorio di Musica di Matera. Daniela Gentile è diplomata nella Scuola di Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila, riportando il massimo dei voti e lode. Oltre ad avere eseguito registrazioni per le maggiori emittenti radiotelevisive (Raidue, Raitre), ha svolto tournée in Russia, Stati Uniti, Spagna, Slovenia, Romania, Moldavia, Grecia, Germania, Francia, Turchia, Nigeria (al Teatro Nazionale di Lagos) e Ghana (Accra).Si esibisce da solista e con varie formazioni cameristiche, spaziando con repertori che vanno dai classici fino a prime esecuzioni di compositori contemporanei. È docente di pianoforte presso il Conservatorio di Bari. Il 9 agosto Melodica chiude la sua 25^ stagione con il concerto “Mediterranean songs” del trio composto da Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Simona Capozucco alla voce e Ivano Sabatini al contrabbasso. Il programma della serata sarà dedicato alle canzoni mediterranee ma anche americane attraverso combinazioni originali, con un'interpretazione elegante e avvincente e allo stesso tempo eclettica e affascinante. Grazia strumentale, equilibrio tecnico e suono inconfondibile sono le caratteristiche predominanti del trio che regala sempre spettacoli e performance intense e piene di pathos. Il leader è Maurizio Di Fulvio, chitarrista e compositore, che la critica considera uno dei chitarristi più originali e straordinari dei nostri tempi, nel cui itinerario artistico confluiscono il jazz nero, il jazz latino, il rock, le tinte del classico e la sensibilità di un interprete che coniuga in sé una tecnica solida e una raggiante vena compositiva.Simona Capozucco è una delle voci italiane più richieste e apprezzate. Ha collaborato con alcuni dei musicisti di maggior successo del jazz e della contaminazione pop della scena musicale internazionale. Ivano Sabatini è contrabbassista esperto e dalla solida preparazione, che passa da accompagnatore a voce solista, creando atmosfere ricche di bellezza melodica e pregevole musicalità.