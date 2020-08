Appuntamenti

Estate 2020 a Scicli con Vira: agosto tutto da vivere Estate 2020 a Scicli con Vira: agosto tutto da vivere

Scicli – L'estate continua a Scicli con Vira. Proseguirà per tutto agosto la rassegna estiva, promossa dai ristoratori e commercianti del centro storico e curata dalle associazioni culturali Ekos-Music Hub, SEM e Tecne99. Ogni giovedì del mese, dal tramonto in poi, la bellissima cittadina barocca accoglie musica, proiezioni, teatro, passeggiate culturali e molto altro, nel pieno rispetto del distanziamento sociale. Giovedì 6 agosto appuntamento con il progetto Collettiv-Art, con la musica dei Popolar Sound Music e con una passeggiata dedicata ai più piccoli. Collettiv-Art è una estemporanea collettiva e prevede diversi momenti: in via Aleardi saranno posizionate delle tele bianche dove chi vuole potrà lasciare il proprio segno, riempiendo lo spazio usando pennelli, matite, biro e oggetti non convenzionali che avrà a disposizione.In diversi punti del centro storico poi alcuni artisti, scelti tra i partecipanti al progetto "Tiaso-99" promosso dall’associazione Tecne99 sui social durante il lockdown per stimolare la creatività e la produttività, creeranno delle opere estemporanee. Sempre questo giovedì, 6 agosto, il centro storico ospiterà la musica dei Popolar Sound Music, una realtà di musica popolare e intrattenimento teatrale ad alto tasso di sicilianità, artisti di strada e musicanti avventurieri che animeranno la serata. Con agosto la stagione di Vira si arricchisce anche delle passeggiate per il centro storico: questo giovedì i protagonisti saranno i più piccoli e le loro famiglie, guidati da Roberto Sammito di Visit Vigata.Doppio turno (18.00 – 20.00) per il percorso ludico “Scicli per grandi esploratori!” tra le vie della cittadina barocca alla fine del quale, dopo divertenti prove, i bambini riceveranno la patente per grandi esploratori. Informazioni: percorso adatto per età 8 - 11 anni, accessibile in carrozzina, durata 1 ora e mezza, ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto. Occorrente: 1 penna, mascherina, acqua e scarpe comode. Vira continua il 13 agosto con la performance di danza contemporanea Aroma, che inebrierà le vie del centro stimolando i 5 sensi; il 20 agosto con la jam session Variazioni d’estate in Piazza Italia, il ritorno di Collettiv-Art e la passeggiata culturale a cura dell’Associazione Tanit Scicli, e infine il 27 agosto grande chiusura con musica diffusa per le vie del centro, ancora Collettiv-Art e la passeggiata culturale a cura dell'associazione Esplorambiente.La manifestazione “Vira” gode del patrocinio del Comune di Scicli e della ProLoco, ed è finanziata dalle attività ristorative e commerciali del centro storico. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e sarà garantito il distanziamento sociale. Attraverso i canali social è possibile accedere al programma completo e all'elenco dei locali partner.