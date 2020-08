Scomparsi dopo incidente in autostrada: si cercano mamma e figlio

Sicilia

Caronia - Una mamma con il suo bimbo di 4 anni sono scomparsi da ieri sera dopo un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza di Caronia. La donna scomparsa si chiama Viviana Parisi e ha 43 anni, sparita con il figlio di 4 anni. Subito dopo l'incidente che ha coinvolto la sua auto la donna ha fatto perdere le sue tracce. Non si esclude che a causa dello choc abbia perso il senso dell'orientamento e si sarebbe allontanata nelle campagne circostanti, come hanno riferito alcuni testimoni alle forze dell'ordine. La donna è residente a Venetico, in provincia di Messina.A chiamare le forze dell'ordine è stato il marito. Ieri sera la Polizia stradale ha mandato una foto della donna e lanciato un appello.