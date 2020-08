Protezione Civile, temporali sparsi e vento forte: oggi e domani

Sicilia

Catania - Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia l’arrivo di temporali sparsi a partire da oggi, 4 agosto, in alcune zone della Sicilia. In particolare per oggi, 4 agosto, sono previste piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Anche per la giornata di domani, 5 agosto, le piogge saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro orientali, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Tirreno e lo Ionio.