Dieta del cardiologo per dimagrire subito 6 kg

Roma - La dieta del cardiologo può far dimagrire fino a 6 kg in 5 giorni. E’ una dieta ideata da un cardiologo europeo che ha alla base il consumo di uova e frutta. Inoltre per avere una garanzia della perdita di peso bisogna fare ogni giorno almeno 30 minuti di attività fisica anche una passeggiata dopo cena andrebbe bene. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo di 5 giorni della dieta del cardiologo per dimagrire fino a 6 kg. La colazione sarà sempre la stessa con un frutto, quello che volete ma non uva nè banane + more e/o mirtilli che apportano antiossidanti. Ecco un esempio completo di menù dei 5 giorni. Primo giorno: pranzo con 1 arancia, uno yogurt, 1 uovo. Cena: 2 uova sode, 2 fette di pane tostato, ½ cetriolo o una piccola insalata, 2 pomodori. Secondo giorno: pranzo con 1 arancia, uno yogurt, 1 uovo sodo. Cena: 2 fette di pane tostato, 125 gr. di carne rossa, una tazza di tè o caffè senza zucchero, 1 arancia. Terzo giorno: pranzo con 1 cetriolo, 1 arancia, 1 uovo sodo. Cena: 125 gr. di carne rossa cotta, 1 arancia, 2 fette di pane tostato, una tazza di caffè o tè senza zucchero. Quarto giorno: pranzo con 2 fette di pane tostato, 1 arancia, 125 gr. di ricotta. Cena: 125 gr. di carne rossa cotta, 1 arancia, 2 fette di pane tostato, una tazza di caffè o tè senza zucchero.Quinto giorno: pranzo con 2 fette di pane tostato, 200 gr. di carne o pesce, 1 pomodoro. Cena: 250gr di carote lesse, patate e piselli. Durante la dieta del cardiologo evitate il consumo di sale e di zuccheri, alcol e grassi. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta. La dieta del cardiologo è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.