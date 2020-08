Rimedi naturali

Melissa contro ansia e stress

La melissa è un ottimo rimedio naturale contro ansia e stress. Le foglie di melissa, ricche di olio essenziale, che conferisce alla pianta un aroma gradevole e il sapore del limone, sono impiegate negli stati d’ansia con somatizzazioni a carico del sistema gastroenterico. Per la sua azione antispasmodica, antinfiammatoria e carminativa è indicata in caso di dolori mestruali, nevralgie, disturbi della digestione, nausea, flatulenza crampi addominali e colite. Ma vediamo quali sono gli ingredienti per preparare l’infuso di melissa contro ansia e stress. Ingredienti e preparazione: un cucchiaio raso foglie di melissa, 1 tazza d’acqua Versare le foglie nell’acqua bollente e spegnere il fuoco. Coprire e lasciare in infusione per 10 min.Filtrare l’infuso e berlo al momento del bisogno in caso di stato di ansia e stress, crampi addominali, colite spastica, nervosismo e nevralgie. Dopo i pasti per digerire. Prima di andare a dormire per usufruire dell’azione rilassante e blandamente sedativa. Controindicazioni della melissa: la melissa presenta alcuni effetti collaterali e controindicazioni. Quando viene assunta in grandi quantità, è possibile che si verifichi un risultato opposto a quello desiderato. Quindi invece che essere calmante, la melissa potrebbe portare ansia e agitazione.Inoltre la melissa è controindicati in caso di pazienti con disturbi della tiroide, come l’ipotiroidismo.