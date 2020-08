Lega: "Voucher semplificato per raccolta uva e mele"

Italia

Roma, 4 ago. - "Voucher semplificato per offrire lavoro a migliaia di italiani, 5mila nel solo Trentino, per la raccolta di uva e mele e con la possibilità di coinvolgere anche i percettori di reddito di cittadinanza che però non perderanno il sussidio. Mentre la Bellanova si preoccupa solo degli immigrati e la sua sanatoria si conferma una sciagura che non aiuta il mondo agricolo, la Lega avanza proposte concrete che sono condivise anche dalle associazioni e dai sindacati del settore". Lo dicono Matteo Salvini e il responsabile del Dipartimento Agricoltura della Lega Gian Marco Centinaio."Noi - aggiungono dalla Lega - stiamo con gli italiani e raccogliamo le richieste del territorio, in particolare del Trentino: è inutile e pericoloso cercare manodopera straniera, magari dalla Romania dove il rischio contagio è alto".