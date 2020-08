Attualità

Scicli, coppia di fidanzati positiva al Covid 19: 4 positivi in 24 ore

Scicli - Sale il numero dei positivi Covid in provincia di Ragusa. Ai due positivi di Scicli, la donna 45enne di Donnalucata e l’anziano 84enne sciclitano morto la notte scorsa all’ospedale Maggiore, se ne aggiungono altri due sempre di Modica ma in estate residente a Sampieri. Si tratta di una coppia di fidanzati. In queste ore è scattata l’indagine sui contatti avuti dalla coppia in queste ultime settimane. Al momento sono due le persone ricoverate per coronavirus in provincia di Ragusa, la 45enne di Scicli e un marinaio sottoufficiale sentitosi male a bordo di una nave turca in rada a Pozzallo, entrambi si trovano nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maria Paterno Arezzo.Infine un giovane ragusano che si trova in isolamento a casa. La notizia di quest’ultimo, positivo al Covid 19, è stata data ieri sera sulla pagina Facebook dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì.