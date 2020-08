E' morto il professore Bruno Ficili, tumulazione privata a Scicli

Attualità

Scicli - Lutto a Scicli per la morte del professore Bruno Ficili, deceduto nella notte all’ospedale Maggiore di Modica. Ficili era stato ricoverato ieri per un grave problema respiratorio ed era stato sottoposto al tampone risultando positivo al Covid 19. Le sue condizioni aggravatesi nella notte non gli hanno lasciato scampo. Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone in una nota diffusa oggi ha espresso cordoglio per la morte del professore. “Amò Scicli e si spese per la fratellanza fra i popoli.A nome di tutta la comunità di Scicli - scrive il sindaco Giannone - esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del professor Bruno Ficili, uomo che ha amato a Scicli e ha speso tutta la vita per la Pace e la Fratellanza fra i Popoli”. La tumulazione del noto pedagogo avverrà in forma strettamente privata oggi alle 12,00 nel cimitero di Scicli.