A Marina di Modica è sempre Ferragosto

Modica - A Marina di Modica è praticamente ogni giorno Ferragosto. Tantissime persone affollano la riviera modicana sia di giorno che di notte, modicani e provenienti dai paesi limitrofi che scelgono Marina per la loro estate. Per tale motivo il Sindaco ha predisposto un potenziamento straordinario del servizio di pulizia della frazione, sia in termini di uomini che di mezzi impiegati. “In particolare nelle ultime due settimane – commenta il Sindaco – abbiamo registrato un aumento di presenze esponenziale che ci hanno indotto a delle considerazioni. In primis l’intensificazione dei controlli per il rispetto delle norme di contenimento sanitarie anche grazie all’ausilio della vigilanza privata.Quindi un più intenso lavoro di pulizia. Ho detto chiaramente che ogni giorno deve essere un Ferragosto da un punto di vista del numero di uomini e di mezzi impiegati per il servizio. L’altro numero di frequentatori di Marina e il non sempre encomiabile senso civico di alcuni rendono indispensabile un incremento dei servizi di nettezza urbana per presentare sempre il migliore volto possibile del nostro mare”.