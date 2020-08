Dieta dei calamari senza grassi per dimagrire in estate: esempio menÃ¹

Salute e benessere

Roma - La dieta dei calamari senza grassi per dimagrire subito è la dieta ideale in estate per dimagrire in salute. I calamari sono contraddistinti da proprietà importanti per la salute che non tutti conoscono. I calamari contengono circa 68 calorie all’etto e sono poveri di grassi saturi. Come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, questa categoria di lipidi dovrebbe essere assunta con moderazione – rimanendo entro il limite del 10% delle calorie totali consumate – in quanto è associata a un maggior rischio di patologie cardiovascolari. La salute del cuore può essere preservata anche grazie al contenuto di acidi grassi essenziali omega 3, caratterizzati da una forte efficacia antinfiammatoria e antiossidante, con ovvi vantaggi riguardanti il benessere del cuore e delle arterie (aiutano a prevenire l’ossidazione del colesterolo cattivo LDL).Fonti di vitamine del gruppo B – basilari per il buon funzionamento del metabolismo – i calamari sono noti anche per la presenza di fosforo, minerale prezioso per le ossa e per i denti. Dal punto di vista nutrizionale vantano anche la presenza di rame, minerale che, invece, è coinvolto nella sintesi dell’emoglobina. Inoltre contengono selenio, un altro scudo molto potente contro i danni arrecati all’organismo dall’attività dei radicali liberi. I calamari contengono anche vitamina A, vitamina C e vitamina E. Ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta dei calamari senza grassi. Colazione con un bicchiere di tè verde e una porzione di frutta fresca. Spuntino: una fettina di anguria o melone giallo.Pranzo: Calamari al forno e spinaci al vapore o altre verdure. merenda: una porzione di frutta fresca senza zucchero. Cena: calamari arrosto e insalata mista o verdure bollite. Prima di andare a letto una tisana o una camomilla. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima seguire qualsiasi regime alimentare dietetico.