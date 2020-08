Salute e benessere

Dieta 5 kg in 3 giorni

Roma - La dieta 5 kg in 3 giorni è la dieta ideale dopo il weekend all’insegna delle abbuffate. Si tratta di una dieta ipocalorica poco equilibrata che quindi non può essere seguita oltre 3 massimo 4 giorni. Aiuta a perdere fino a 4-5 kg in un sol colpo, a sgonfiare l’addome, ma poi starà a voi avere la buona volontà di non rimettere i chili persi una volta terminata questa dieta fulminea. Può essere ripetuta una volta al mese, magari dopo un periodo di abbuffate a tavola. Oltre a sgonfiarvi sarà molto utile per disintossicare il vostro organismo. Per prima cosa si consiglia di bere 2 litri di acqua al giorno, 1 bicchiere di acqua tiepida con succo di limone prima di fare colazione, evitare di usare lo zucchero, il pane bianco e tutte le bibite gassate anche dopo i tre giorni.Ma vediamo cosa si mangia in un menù completo di 3 giorni per dimagrire 5 kg. Primo giorno: colazione con uno yogurt, una tazza di tè e 2 fette biscottate integrali. Pranzo: 70 g di ricotta, 150 g di patate cotte al vapore, 200 g di peperoni arrostiti conditi con sale e un cucchiaio di olio extravergine d’oliva. Spuntino: un bicchiere di spremuta di arancia senza zucchero. Cena: 50 g di prosciutto crudo e 200 g di verdure lesse. Secondo giorno: colazione con uno yogurt, una tazza di tè e 2 fette biscottate integrali. Pranzo: 200 g di insalata mista, una fetta di pane integrale e 50 g di formaggio primo sale. Spuntino: un bicchiere di spremuta di arancia senza zucchero. Cena: una porzione di insalata mista e 200 g di minestrone.Terzo giorno: colazione con uno yogurt, una tazza di tè e 2 fette biscottate integrali. Pranzo: salmone cotto al vapore, 50 g di songino condito con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva. Spuntino: un bicchiere di spremuta di arancia senza zucchero. Cena: un uovo sodo e un piatto di zuppa di legumi.