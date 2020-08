Reddito di emergenza 2020, pagamento ad agosto: ecco le date

Italia

Roma - Il Reddito di emergenza 2020 secondo il calendario dell’Inps sarà pagato in base alla data della domanda. Ma vediamo nel dettaglia quando sarà pagato: per chi ha presentato la domanda entro il mese di luglio, il pagamento è entro il 15 agosto, si tratta della prima tranche delle due mensilità previste dal decreto Rilancio; per chi ha presentato la domanda a giugno: atteso entro il prossimo 15 agosto 2020, il pagamento della seconda mensilità Rem per chi ha preso la prima il 12 luglio scorso. Intanto al Governo sta valutando una seconda proroga, anche se breve, da inserire nel Decreto Agosto, ma al momento mancherebbe la quadratura a livello politico tra chi spinge per riaprire i termini di presentazione delle domande di reddito di emergenza, e chi invece preferirebbe mandare in archivio una misura caratterizzata da risultati inferiori alle attese.