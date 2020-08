Italia

Anief, prorogare termini per domande graduatorie provinciali supplenti Anief, prorogare termini per domande graduatorie provinciali supplenti

Roma, 3 ago. - Graduatorie provinciali per le supplenze, è corsa contro il tempo per un mezzo milione di precari. Lo denuncia Anief, chiedendo la proroga e rilancia i ricorsi per esclusi e contro tabella di valutazione dei titoli. La scadenza, fissata dal ministero dell'Istruzione per giovedì 6 agosto, crea molti timori, perchè tanti precari rischiano di non fare in tempo a presentare la domanda per l'inserimento nei nuovi elenchi digitalizzati delle graduatorie provinciali: i rallentamenti e blocchi continui del sistema telematico Istanze On Line non hanno infatti permesso di potersi inserire nelle nuove liste di attesa. Anche perchè c'è pure da affrontare un ginepraio di norme e valutazioni cambiate inopinatamente in corsa. E al poco tempo concesso dall'amministrazione per la consegna si somma il problema delle esclusioni illegittime e delle valutazioni inadeguate dei titoli e servizi prodotti dai precari.“Quella delle graduatorie provinciali è una vera rivoluzione per il mondo dei supplenti – dichiara oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief -, solo che sono tanti gli aspiranti esclusi che non si possono inserire, nè in prima nè in seconda fascia. Come sono tanti quelli che contestano la tabella di valutazione dei titoli, mutata improvvisamente dopo 13 anni. In tanti pensavano di mantenere la stessa scuola e la continuità didattica, ma se la sono così vista negata"."Ecco perchè l'Anief ha deciso di aprire i ricorsiper difendere tutti coloro che sono stati esclusi da queste graduatorie, in entrambe le fasce, ma anche per tutelare coloro che contestano delle valutazioni dei titoli mutati: una decisione sbagliata che nega il principio di affidamento, meritocratico e di ragionevolezza, che per legge devono essere assolti in tutti gli atti amministrativi”, aggiunge Pacifico.All'inserimento nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze sono interessati almeno un milione di docenti precari. "L'interesse per esservi inseriti è dunque altissimo: basta dire che in uno solo giorno, il primo, il sistema telematico del Ministero ha fatto registrare oltre 100 mila richieste di inserimento. In alcune Regioni, come la Lombardia, si prevedono oltre 100 mila domande. Ad oggi, si è superato il mezzo milione di inserimenti. Ma ne mancano ancora altrettanti. E per farlo ci sono solo 72 ore di tempo", spiega Anief.Poichè il sistema "si sta confermando lento e inaffidabile, con continui blocchi delle schermate e procedure che ogni volta devono essere ripetute dall'inizio, Anief chiede convinta all'amministrazione di prorogare i tempi della consegna almeno fino al 14 agosto", aggiunge la nota. "Una richiesta, quella della proroga, che il sindacato reputa indispensabile anche alla luce delle innumerevoli lamentele prodotte dagli stessi docenti precari che in questi giorni hanno contattato le sedi locali di consulenza, attivate in presenza e a distanza".