Incidente a Scicli, scontro auto moto a Jungi: un ferito

Scicli - Incidente stradale stamattina intorno alle ore 10,30 in viale Primo Maggio a Jungi. Lo scontro è avvenuto tra un’auto, una Fiat Punto, ed una Vespa 50. La peggio è toccata al conducente della Vespa, un 63enne di Scicli, trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Illeso il conducente della Fiat, un 85enne sciclitano. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale. Traffico rallentato in entrambe le direzioni di marcia.