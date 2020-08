Attualità

Coronavirus, secondo positivo a Scicli in 5 giorni Coronavirus, secondo positivo a Scicli in 5 giorni

Scicli - Secondo caso di Covid 19 a Scicli. E’ una persona che versa in serie condizioni. A distanza di cinque giorni dal nuovo caso di Coronavirus rilevato a Scicli, riguardante una donna di Donnalucata, un secondo caso di Covid è stato accertato oggi, collegato probabilmente alla prima. Il sindaco di Scicli Enzo Giannone ha riunito in modo urgente il Coc di protezione civile – tuttora in corso- per valutare le misure urgenti da adottare. Si sta perimetrando il quadro epidemiologico per cercare di circoscrivere la diffusione, mentre i dati vengono trasmessi in tempo reale all’Asp per i tamponi urgenti.Continuano a essere attivi e più stringenti i controlli della polizia municipale nelle aree della movida. Si sta valutando la sospensione di tutte le manifestazioni estive dei prossimi giorni. Si ricorda che usare le mascherine e tenere la distanza di almeno un metro e usare le misure igienico sanitarie è obbligo per tutti.