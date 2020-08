Letizia Giorgianni incontrerà azionisti della banca Agricola Popolare di Ragusa

Appuntamenti

Modica - Sono anni ormai che gli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa tentano di recuperare i propri soldi. I loro risparmi sono stati impiegati in prodotti “illiquidi” (come tali molto rischiosi), e nella stragrande maggioranza dei casi non coerenti con il profilo di rischio dell’acquirente. ma siamo sicuri che la Banca Agricola Popolare di Ragusa abbia assolto ai propri obblighi informativi e comportamentali previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e dal regolamento Consob? Analizzando i profili di chi si è rivolto alla nostra associazione siamo pronti a scommettere che la risposta è no!I loro risparmi sono letteralmente bloccati all’interno di un mercato che, non solo ha portato a un importante perdita del valore di tali risparmi, ma non permette nemmeno di recuperare ciò che ne rimane. Molti azionisti pur di andare avanti, sono stati costretti a contrarre dei prestiti con la banca stessa pur avendo a suo tempo affidatole i propri risparmi. Tempo fa si sono rivolti alla nostra associazione "Vittime del Salvabanche": la nostra è un'associazione nata dopo il crac di Banca Etruria e costituita dai risparmiatori coinvolti nell'azzeramento di obbligazioni ed azioni delle prime 4 banche italiane andate in risoluzione dopo anni di malagestione. Dopo mesi e mesi di manifestazioni di protesta e trattative con i vertici apicali della risoluzione di queste banche, siamo riusciti ad ottenere un decreto governativo, dove si stabiliva un rimborso per i risparmiatori danneggiati da banca e dalla inefficienza degli organi di vigilanza.Da allora l'Associazione Vittime del Salvabanche si impegna nella tutela dei risparmiatori vittime della mala gestione degli istituti e di misselling. Molti azionisti della Banca Popolare di Ragusa raccontano di aver perso anni dietro inutili tentativi di negoziazione portata avanti insieme a soggetti istituzionali. Ma di solito tali iniziative servono solamente a prendere tempo e a tenere buoni questi risparmiatori. Venerdì 7 Agosto la Presidente dell'Associazione Vittime del Salvabanche, Letizia Giorgianni, recentemente nominata consulente della nuova Commissione d'Inchiesta Parlamentare sulle Banche e sul sistema finanziario andrà a conoscerli di persona, l’assemblea pubblica sarà organizzata nella Domus Sancti Petri di Modica, a partire dalle ore 18. Interverrà l'avvocato Letizia Vescovini e modererà l'incontro la Dottoressa NIcoletta Santamaria.