Salute e benessere

Dieta: polpo per dimagrire e contro pressione alta

Roma - La dieta con il polpo aiuta a dimagrire in estate e contro la pressione alta. Il polpo è un mollusco ricco di sali minerali come il calcio, il magnesio, il fosforo e il potassio, la sua carne è contraddistinta anche dalla presenza di vitamina C, vitamina A e vitamine del gruppo B. Uno studio rivela che il polpo è un alimento ideale nelle diete ipocaloriche. In particolare un team di esperti del gruppo Humanitas, la carne di pollo è povera di grassi. Per questo motivo, la sua assunzione può essere considerata una valida ha evidenziato le proprietà nutrizionali del polpo che si contraddistingue come un’importante fonte di minerali. Questa peculiarità è molto importante per la salute.Per dimostrarlo basta rammentare che, in virtù del contenuto di potassio, la carne di polpo può essere considerata una valida alleata dell’alimentazione orientata al controllo dei valori della pressione arteriosa (con ovvi vantaggi per la salute del cuore). Rimanendo sempre nell’ambito dei minerali di cui è ricca la carne di polpo, è cruciale dedicare un cenno anche al fosforo e al calcio, il cui apporto è basilare per la densità minerale ossea e per la salute dei denti. Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei benefici del polpo nella dieta! In questo novero, come precedentemente ricordato, rientra la presenza di antiossidanti come la vitamina A, fondamentale per ottimizzare l’efficienza della vista. Grazie a un’altra vitamina, ossia la B12, si può invece parlare di un contributo alla produzione dei globuli rossi.La vitamina C, invece, fornisce un boost al buon funzionamento del sistema immunitario. Quando si decide di introdurre il polpo nei propri schemi alimentari, è opportuno ricordare l’importanza di consumarlo previa cottura, in modo da eliminare parassiti come gli Anisakis. Attenzione: mettere nel piatto il polpo crudo non è vietato. Se si decide di farlo, però, è opportuno accertarsi che l’esemplare sia stato sottoposto a un congelamento preventivo a – 20°C per 24 ore, come previsto dalla normativa europea. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta con il polpo per dimagrire e contro la pressione alta. Colazione con un tè verde e due fette biscottate. Spuntino: una macedonia senza zucchero. pranzo: insalata di polpo e verdure crude o cotte.Merenda: due fette di melone giallo. Cena: polpo alla griglia e verdure cotte tipo spinaci o bietole o insalata mista con rucola e pomodori. Infine come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo prima di introdurre il polpo nella dieta o seguire altre diete di consultare il proprio medico di fiducia o un esperto di scienze dell’alimentazione.