Salute e benessere

Roma - La dieta della lattuga per dimagrire e contro il meteorismo è facile da seguire. Basta semplicemente mangiare ogni giorno la lattuga in insalate o cotta al vapore. La lattuga, nota anche con il nome latino di Lactuca sativa, è estremamente versatile in cucina e ricca di benefici che vale la pena approfondire. Prima di entrare nel vivo di questo tema, è importante ricordare che, quando si parla di lattuga, si inquadrano numerose varietà, diverse sia per il sapore, sia per l’aspetto. Tra le più celebri è possibile citare senza dubbio la lattuga romana, ma anche la lattuga gentile e quella iceberg.La lattuga ricca di fibre fa bene alla salute dell’intestino. Inoltre, come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, la lattuga ha degli effetti positivi per quanto riguarda la riduzione dei gas intestinali ed è quindi ottima contro il meteorismo. Rimanendo sempre sui vantaggi della sinergia fibre – acqua, è bene specificare che si tratta di un connubio molto utile ai fini dell’ottimizzazione dei livelli di sazietà. Non c’è che dire: questa verdura è un prezioso elisir di salute! Tra gli altri benefici che è il caso di ricordare citiamo la presenza di minerali come il potassio – il suo rapporto con il sodio rende la lattuga particolarmente consigliata a chi soffre di ritenzione idrica – il calcio, il fosforo.Quando si parla delle proprietà della lattuga, è cruciale fare un cenno anche alla presenza di vitamina A e vitamina C. La prima in particolare, come confermato da uno studio su modelli animali condotto nel 2015 da un team dell’Università Quaid-I-Azam di Islamabad (Pakistan), è legata a importanti effetti antinfiammatori. Concludiamo specificando che la lattuga è contraddistinta pure dalla presenza di vitamine del gruppo B, utili per il buon funzionamento del metabolismo cellulare. Fonte di acido folico e per questo consigliata alle donne in dolce attesa e a quelle che cercano una gravidanza, dovrebbe essere evitata in caso di allergia o di terapie con farmaci anticoagulanti. Per togliersi qualsiasi dubbio in merito, la cosa giusta da fare è consultare il medico di fiducia prima di introdurla nella dieta.In mancanza di controindicazioni, ci si può sbizzarrire in cucina e passare dalla sempre ottima insalata mista con verdure crude a chicche come la lattuga gratinata o saltata in padella. Ma vediamo in un esempio di menù giornaliero cosa si mangia nella dieta della lattuga per dimagrire e contro il meteorismo. Colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali con un velo di marmellata. Spuntino: una macedonia di frutta fresca senza zucchero. Pranzo: petto di pollo alla griglia e insalata di lattuga. Merenda: due fette di anguria o altra frutta di stagione senza aggiunta di zucchero. Cena: pesce al forno e lattuga bollita. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta. Ogni tipo di dieta è vietata a chi soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.