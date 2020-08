Bere acqua e limone la sera fa bene: ecco perchÃ¨

Rimedi naturali

Ragusa - Bere un bicchiere di acqua e limone la sera fa bene, ecco perché e i benefici. Il primo beneficio è che ci permette di mantenere un buon livello di idratazione, inoltre questa bevanda è anche molto dissetante. Durante la stagione calda non è semplice mantenersi idratati. In effetti per questa ragione possono arrivare tanti problemi come nausea, vertigini, difficoltà di concentrazione o spossatezza. Infatti, per evitare tutto ciò occorre bere almeno 2 litri di acqua al giorno, soprattutto d’estate. Questo cocktail ha tantissimi benefici, come l’effetto detox, riduce le infiammazioni, aiuta a perdere peso.Ma il limone è anche un’eccellente fonte di potassio e aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Gli antiossidanti contenuti nel succo di limone hanno un’azione antiaging sulla pelle del viso e del corpo. Infatti, stimolano la produzione di collagene che mantiene i tessuti elastici. Ovviamente uno tra i benefici più importanti è l’aiuto che offre all’apparato digestivo. Perché è meglio di sera? Durante la giornata si possono accumulare un certo numero di tossine che nel tempo possono danneggiare la salute. Il sonno è fondamentale nel mantenimento della salute e prevenzione della malattia. La coppia acqua e limone è disintossicante e di solito l’organismo si libera delle tossine durante la notte.Ecco perché dovresti bere acqua e limone la sera, una buona notte di riposo può letteralmente liberare la mente. Anche l’intestino ha un ruolo importante di notte, se è infiammato i batteri e le sostanze non digerite possono penetrare la barriera intestinale. Perciò bere il nostro cocktail magico di acqua e limone può favorire la digestione.