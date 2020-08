Scout di 17 anni muore per un malore in gita

Italia

Salerno - Uno scout di 17 anni è morto a seguito di un malore accusato durante una gita verso il rifugio di Santa Maria del Castello, in Costiera Amalfitana. Il fatto è accaduto ieri nelle prime ore del pomeriggio, quando il gruppo di 10 giovani scout a seguito di una guida stava salendo verso il rifugio. Probabilmente a causa del gran caldo, in una zona tra l'altro priva di alberi e di zone d'ombra, il 17enne ha accusato un malore e si è accasciato. Sul posto è immediatamente giunto l'elicottero con a bordo l'equipaggio del Corpo nazionale soccorso alpino e speoleologico (Cnsas) della Campania. Il giovane è stato stabilizzato e trasportato in elicottero all'ospedale di Salerno, dove è deceduto.