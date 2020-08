Decreto agosto: nuovi bonus per stagionali del turismo e autonomi senza Partita Iva

Italia

Roma - Nuovi bonus da 600 euro e da 1.000 euro nel nuovo decreto di agosto. Il Governo in questi giorni sta lavorando per confermare nuovi aiuti per l’emergenza coronavirus. Tra le novità in arrivo, un sostegno per i lavoratori stagionali del turismo, delle terme e dello spettacolo sotto forma di due diversi bonus, da 1.000 e 600 euro per i mesi di giugno e luglio. Accanto a questo sussidio un aiuto arriverebbe anche a nuove categorie professionali, come ai venditori a domicilio, ai lavoratori 'intermittenti' e agli autonomi (occasionali) che non hanno partita Iva.La norma prevede 1.000 euro agli stagionali del turismo e delle terme che hanno interrotto il lavoro prima del 17 marzo e che attualmente non hanno ripreso l'attività. I 600 euro mensili vanno invece alle altre categorie.