Attualità

Salvatore Torrisi nuovo Direttore Amministrativo aziendale Asp Ragusa Salvatore Torrisi nuovo Direttore Amministrativo aziendale Asp Ragusa

Ragusa - Salvatore Torrisi nominato direttore Amministrativo dell’Asp di Ragusa. Lo annuncia una delibera pubblicata sul sito dell’azienda sanitaria di Ragusa, la n. 1947. Salvatore Torrisi subentra all’ex direttore Amministrativo, Rosario Fresta, dimessosi nelle scorse settimane. Torrisi è nato a Catania il 15 febbraio del 1961, laureato in Scienze politiche presso l’Università di Catania in data 22.04.1987 con voto di laurea 110/110; Immesso in servizio nel 1991 con la qualifica di Collaboratore Amministrativo. Collaboratore Amministrativo di ruolo presso la Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania dal 10.07.1995 sino al 15.09.2001; dirigente Amministrativo di ruolo presso la Azienda Ospedaliera Cannizzaro dal 16.09.2001; Dirigente Amministrativo responsabile delle attività del Settore Provveditorato ed Economato della Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania dall1.02.2002 sino al 31.03.2002;Dirigente Amministrativo Responsabile della Struttura Complessa Provveditorato ed Economato della Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania dall1.04.2002 sino al 30.04.2005; Dirigente Amministrativo Responsabile della Struttura Complessa Provveditorato ed Economato della Azienda Ospedaliera Garibaldi , San Luigi –Currò, Ascoli Tomaselli dall’1.05.2005 al 31.08.2009; Direttore del Dipartimento Amministrativo della Azienda Ospedaliera Garibaldi , San Luigi –Currò, Ascoli Tomaselli dall’1.04.2008 al 31.08.2009;Direttore del Dipartimento Amministrativo della Azienda Ospedaliera Garibaldi dall’1.09.2009 al 31.12.2010; Dirigente Amministrativo Responsabile della Struttura Complessa Tecnico e Patrimonio – ad interim - della Azienda Ospedaliera Garibaldi dal mese di Luglio 2010 sino al mese di Maggio 2011; Sovraordinato Prefettizio ai sensi del TU 267/2000 alla funzione acquisti di beni e servizi della Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria , Commissariata per Infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 145 comma 1 del TU 267/2000, a decorre dal 6.02.2009 e sino al 18.03.2010 con formale attestazione di lodevole servizio svolto espresso dalla Commissione Straordinaria Ministeriale.Dirigente Amministrativo Responsabile della Struttura Complessa Provveditorato ed Economato della Azienda Ospedaliera Garibaldi dall’1.09.2009 sino al 19.04.2015; Dirigente Amministrativo Responsabile della Struttura Complessa Provveditorato ed Economato della Azienda Ospedaliera Cannizzaro dal 20.04.2015 sino alla data odierna in posizione di comando; Direttore del Dipartimento Amministrativo della Azienda Ospedaliera Garibaldi dall’1.01.2012 sino al 19.04.2015; Inserito positivamente nell’elenco vigente degli idonei al Ruolo di Direttore Amministrativo; Inserito positivamente nel l’ elenco degli idonei al Ruolo di Direttore Generale anno 2013. La nomina del nuovo direttore Amministrativo aziendale, Salvatore Torrisi, decorre da domani, 3 agosto 2020.