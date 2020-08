Addio a stitichezza e aerofagia: ecco la ricetta

Rimedi naturali

Chi soffre di stitichezza o aerofagia spesso cerca rimedi naturali per liberarsi dal disturbo. Ecco tra i tanti rimedi uno che può far dire addio alla stitichezza. Per contrastare questo disturbo potete preparare un decotto utilizzando 15 frammi di radice essiccata di liquirizia: ecco come si prepara: fate bollire la liquirizia per circa 5 minuti in mezzo litro di acqua e bevetene una tazza al giorno a digiuno. Questo decotto è ideale anche per combattere l’aerofagia. In questo caso però il decotto va bevuto dopo pranzo o dopo cena. Prima di utilizzare questo rimedio naturale contro la stitichezza e l’aerofagia consultate il vostro medico in quanto la liquirizia non è adatta a tutti, ad esempio è deleteria per chi soffre di pressione alta.Quindi attenzione.