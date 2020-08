Cucina

Granita alla pesca: ricetta veloce in casa Granita alla pesca: ricetta veloce in casa

La granita alla pesca è tra le granite più fresche e gustose in estate. Ecco una ricetta facilissima, l’ideale per merenda o per concludere un pranzo. Vediamo quali ingredienti occorrono e come si prepara in casa. Ingredienti: 500 g pesche pulite, 130 g zucchero semolato, 150 g acqua, 1/2 limone succo. Ora vediamo come si prepara la granita alla pesca. Per prima cosa sbucciate le pesche e privatele del nocciolo. Pesatene circa 500 g e tagliatele a pezzetti. Pesatene circa 500 g e tagliatele a pezzetti. Tritate le pesche con il tritatutto fino a riderle in purea. Aggiungete lo zucchero alla purea di pesche e cuocete a fiamma bassa per 5 minuti mescolando di continuo. Spegnete il fornello, unite l'acqua e il succo del limone e fate raffreddare. Una volta che il composto si sarà raffreddato, mettetelo in un contenitore idoneo ad essere congelato e mettete nel freezer. Una volta che il composto si sarà raffreddato, mettetelo in un contenitore idoneo ad essere congelato e mettete nel freezer. Quando il composto inizierà a cristallizzarsi, (dopo circa 2 ore) mescolate con una forchetta per rompere i cristalli di ghiaccio. Quando il composto inizierà a cristallizzarsi, (dopo circa 2 ore) mescolate con una forchetta per rompere i cristalli di ghiaccio. Tirate fuori dal congelatore la granita ogni ora per rompere i cristalli di ghiaccio, fino al completo congelamento. Servite la granita alla pesca da sola o con panna montata.Servite a piacere la granita alla pesca da sola o con panna montata. (Fonte Claudio Fornaciari)