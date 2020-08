Appuntamenti

Pozzallo - Pozzallo all’Opera nel Mondo 2020 è la seconda edizione del gala lirico che ha per protagonista il tenore pozzallese Enea Scala che si esibirà insieme ad altre stelle del firmamento operistico internazionale: Roberta Mantegna (soprano), Cristina Melis (mezzosoprano) e Alex Esposito (basso-baritono), accompagnati al pianoforte dal maestro concertatore Dario Tondelli. I quattro grandi interpreti si cimenteranno in un ricco repertorio composto dai più bei brani musicali della storia del genere operistico. In virtù del successo della prima edizione tenutasi nel 2019, che ha coniugato con successo arte e impegno sociale, POM’20 è stato realizzato grazie ai riconoscimenti e alle risorse gestite dal Ministero dell’Interno ed erogate dall’Unione Europea e dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM/IOM).Pozzallo all’Opera nel Mondo 2020 prende dunque le mosse dai valori e dalle idealità dell’edizione precedente -ovvero la spinta all’autodeterminazione personale e il diritto umano inalienabile alla mobilità connesso al fenomeno sociale della migrazione- e ne espande il focus: il tema unificante di POM’20 è l’Europa e i modi attraverso cui il teatro d’opera ha contribuito alla costruzione dell’identità europea, identità plurale di una comunità post-nazionale "unita nella differenza". “In Varietate Concordia” è infatti il motto dell’Unione Europea, un concetto che la seconda edizione di Pozzallo all’Opera nel Mondo intende celebrare, con passione civile e consapevolezza culturale.A questo scopo il gala si fregerà degli interventi del prof. Fabrizio Lollini dell’Università di Bologna, del sovrintendente e direttore artistico del "Théâtre Royal la Monnaie/de Munt" di Bruxelles Peter de Caluwe e di Vito Piruzza, esponente del Movimento Federalista Europeo. Pozzallo all’Opera nel Mondo 2020 vanterà la partecipazione speciale di altri grandi artisti: il maestro Fabio Zacco in veste di pianista ospite, il Nastro d’Argento Andrea Tidona nei cui reading si incarneranno l’anima plurale dell’identità europea e il genio letterario del teatro d’opera e, infine, il cantautore Giovanni Caccamo che, oltre a eseguire alcuni tra i suoi brani più amati, ci regalerà un’indimenticabile cover de "La Cura" del suo mentore Franco Battiato e si esibirà insieme a Enea Scala in "Miss Sarajevo" (celebre brano scritto nel 1995 da Brian Eno e dagli U2 per le voci di Luciano Pavarotti e Bono Vox), duetto scelto per commemorare il Massacro di Srebrenica di cui ricorrono i 25 anni nell’estate 2020 e per ricordare il più lungo periodo di pace vissuto nella storia del continente grazie al processo di integrazione europea.La direzione artistica di Pozzallo all’Opera nel Mondo 2020 è di Enea Scala e Marco Napolitano. L'evento si terrà presso l’Area Portuale di Pozzallo il 9 agosto 2020 alle ore 21:00. Prevendita biglietti presso lo Spazio Cultura Meno Assenza di Pozzallo dal 4 all'8 agosto, dalle 9:00 alle 12:00. Il costo del biglietto è di euro 20. Info: 0932 1839270