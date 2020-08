Rimedi naturali

Mirtilli per la salute dell'intestino Mirtilli per la salute dell'intestino

I mirtilli sono un ottimo rimedio per la salute dell’intestino irritato. Mangiate mirtilli freschi o bere il succo di mirtillo da benessere all’intestino. In alternativa si può preparare un decotto con mirtilli. Basta far bollire 50 grammi di mirtilli freschi in un litro di acqua per 10 minuti. Poi filtrare il decotto, spremendo bene e berlo durante la giornata.I mirtilli hanno moltissime proprietà benefiche per la salute dell’organismo, vediamo quali e perché. Antiossidanti: i mirtilli sono ricchi di fitonutrienti, tra cui gli antociani, che conferiscono a questi frutti ottime proprietà antiossidanti utili a proteggere il nostro organismo dall'Alzheimer, dall'invecchiamento precoce, dall'attacco dei radicali liberi che potrebbero danneggiare la struttura del nostro DNA.Le preziose proprietà antiossidanti dei mirtilli potrebbero però essere compromesse dall'assunzione di latte. Le proteine animali del latte, infatti, inibiscono le proprietà antiossidanti dei fenoli. Meglio quindi non abbinare i due alimenti. Aiutano la salute del fegato: i mirtilli apportano benefici al fegato grazie alla vitamina C che aiuta a metabolizzare i grassi in maniera efficiente così da evitare i rischi di grasso nel fegato. Anche gli antiossidanti contenuti nei mirtilli proteggono il fegato dall'attacco dei radicali liberi. Toccasana per il cuore: i mirtilli aiutano la circolazione sanguigna rendendo anche più forte il cuore e prevenendo malattie cardiovascolari. Inoltre abbassano i trigliceridi e il colesterolo cattivo (LDL).Rinforzano il sistema immunitario: i mirtilli si sono rivelati utile per combattere il raffreddore grazie alle loro proprietà antinfiammatorie. È possibile fare dei suffumigi con le foglie di mirtillo per curare raffreddore e sinusite. Benefici per il diabete: i mirtilli contengono mirtillina, sostanza che abbassa i livelli di glicemia nel sangue, e il cromo che aiuta a metabolizzare gli zuccheri. Proteggono dai tumori: i mirtilli hanno proprietà antitumorali grazie sia alle sostanze antiossidanti contenute al loro interno, come le antocianine, ma anche grazie alla quercitina, sostanza che protegge l'organismo dai tumori. Utili in gravidanza: i mirtilli sono utili in gravidanza per alleviare nausea, vomito e problemi legati alla circolazione. Prima di consumarli è però sempre consigliato chiedere parere al proprio medico. Ottimi per il cervello: i mirtilli agiscono sulla funzione cognitiva dell'uomo, in particolar modo sulla memoria. Inoltre possono aiutare nella prevenzione di malattie degenerative.Benefici per il sistema cardiovascolare: per le sue proprietà antiossidanti, i mirtilli proteggono il sistema cardiovascolare riducendo i rischi di infarto. I mirtilli grazie all'elevato contenuto di vitamina B9 e di tannini, i mirtilli neri aiutano a mantenere l'elasticità della pelle, garantendo così tonicità e un aspetto più giovane anche grazie all'alto contenuto di antiossidanti che aiutano a contrastare i radicali liberi, apportando benefici alla pelle e all'organismo. Il mirtillo nero è inoltre consigliato per diversi disturbi intestinali e del fegato dal momento che ha proprietà terapeutiche anti-infiammatorie; contiene le antocianine che rafforzano il tessuto connettivo che sostiene i vasi sanguigni migliorandone elasticità e tono, utile anche per le emorragie che interessano i capillari.I mirtilli migliorano la circolazione e sono consigliati a chi soffre di insufficienza venosa, inoltre aiutano a prevenire la comparsa delle vene varicose. I mirtilli neri sono utili anche per chi soffre di: cellulite, gambe gonfie, crampi. Inoltre, aiutano la vista: sembra che consumare mirtilli apporti beneficio agli occhi, soprattutto per quanto riguarda la visione notturna.