Italia

Ecobonus auto da 4 mila euro a 10 mila euro, da domani 1 agosto Ecobonus auto da 4 mila euro a 10 mila euro, da domani 1 agosto

Roma - L’ecobonus auto 2020 da 4 mila euro a 10 mila euro prende il via da domani 1 agosto. L’ecobonus inserito nel decreto di Rilancio serve a sollevare dalla crisi il settore delle auto danneggiato dal lockdown dell’emergenza coronavirus. Ma come funziona l’ecobonus auto 2020? L’ecobonus offre uno sconto rottamazione su tutte le auto nuove acquistate fino al 31 dicembre 2021, con emissioni di CO2 fino a 60 g/km e con un prezzo di listino fino a 61mila euro IVA inclusa (50.000 euro IVA esclusa). Le auto che usufruiranno degli ecoincentivi auto vengono distinte in base al valore delle emissioni.Ecco come funziona l’incentivo auto 2020 e quali sono i nuovi importi stabili dal Dl Rilancio:emissioni CO2 da 0 a 20 g/km: 10mila euro con rottamazione (8mila euro di bonus + 2mila euro di sconto concessionario), 6.500 euro senza rottamazione (5.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50mila euro IVA esclusa (61mila euro IVA inclusa); emissioni CO2 da 21 a 60 g/km: 6.500 euro con rottamazione (4.500 euro di bonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 3.500 euro senza rottamazione (2.500 euro di bonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 50mila euro IVA esclusa (61mila euro IVA inclusa); emissioni CO2 da 61 a 110 g/km: 3.500 euro con rottamazione (1.500 euro di ecobonus + 2.000 euro di sconto concessionario), 1.750 euro senza rottamazione (750 euro di ecobonus + 1.000 euro di sconto concessionario). Prezzo massimo 40mila euro IVA esclusa (48.400 euro IVA inclusa).Il Governo ha anche previsto l’Ecotassa 2020 per scoraggiare l’acquisto di vetture inquinanti. Dall’1 marzo 2019 fino al 31 dicembre 2021 tutti coloro che acquisteranno un’auto pagheranno di fatto: con emissioni tra 161 e 175 g/km, 1.100 euro, fino a 200 g/km, 1.600 euro, fino a 250 g/km, 2.000 euro, oltre 250 g/km, 2.500 euro.