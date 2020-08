Italia

Bonus da 600 euro, cassa integrazione, proroghe: cosa cambia nel decreto di agosto Bonus da 600 euro, cassa integrazione, proroghe: cosa cambia nel decreto di agosto

Roma - Bonus da 600 euro, cassa integrazione e proroghe per altri bonus, ecco cosa cambia nel decreto di agosto. Secondo le prime indiscrezioni gli aiuti saranno più selettivi. Alla scadenza ormai prossima del pacchetto di misure introdotte per la prima fase di emergenza si affiancano le novità allo studio per il decreto di agosto, per il quale il Governo ha richiesto uno scostamento di bilancio pari a 25 miliardi di euro nel 2020. A differenza degli interventi previsti dal Cura Italia e dal decreto Rilancio, si va verso aiuti più selettivi. Dal Ministro Catalfo è arriva la proposta di prorogare il bonus di 600 euro esclusivamente per i lavoratori del turismo e dello spettacolo.Una proroga limitata anche per la cassa integrazione, che potrebbe essere rinnovata esclusivamente per le imprese che hanno subito cali di fatturato. Non è chiaro se il prossimo provvedimento conterrà un nuovo pacchetto di aiuti per le famiglie, come la proroga del bonus baby sitter o dei congedi parentali. Bisognerà attendere l’approvazione del decreto agosto per ulteriori dettagli. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Gualtieri, il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana.