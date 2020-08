Bonus a fondo perduto per Partite Iva fino a 2.000 euro: domanda entro agosto

Italia

Roma - Il bonus a fondo perduto per le Partite Iva è in scadenza. La domanda può essere fatta entro il 13 agosto 2020. In pratica ci sono ancora due settimane circa per le domande di contributo a fondo perduto per le partite IVA. Se una serie di bonus ed aiuti economici si avvicinano alla data di scadenza, con il decreto agosto si pensa all’introduzione di ulteriori misure di sostegno, a carattere però selettivo: dalla cassa integrazione solo per le aziende in crisi, fino al bonus di 600 euro ma solo per i lavoratori del turismo. La scadenza per il bonus a fondo perduto per le Partite Iva è ormai dietro l’angolo anche per le domande dei contributi a fondo perduto.I titolari di partita IVA hanno tempo fino al 13 agosto 2020 per presentare istanza all’Agenzia delle Entrate, e beneficiare del bonus pari ad un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi. Possono fare domanda per i contributi a fondo perduto i titolari di partita IVA che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro e che rispettano i seguenti requisiti: aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019, aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018; avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.La scadenza per l’invio delle domande è rinviata di due settimane per gli eredi che proseguono l’attività per conto di soggetti deceduti, ed è fissata al 24 agosto 2020.