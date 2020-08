Granita al caffÃ¨, come prepararla in casa: ricetta

Cucina

Ragusa - La granita al caffè è tra le granite siciliane più consumate per la colazione in estate insieme alla brioche con il tuppo. Vediamo quali ingredienti occorrono e come prepararla in casa. Ingredienti: 250 centilitri di acqua, 150 centilitri di caffè e 100 grammi di zucchero. Ora vediamo come si prepara la granita al caffè in casa. Per prima cosa raccogli in una casseruolina di acciaio lo zucchero e l'acqua, mettila sul fuoco e fai sciogliere lo zucchero; cuoci lo sciroppo finché vela il cucchiaio, poi togli dal fuoco e lascia intiepidire.Poi aggiungi il caffè espresso ristretto mescolalo bene allo sciroppo in modo da ottenere un liquido di colore omogeneo e versalo in contenitori di metallo (vanno bene anche le vaschette da freezer usa e getta), riempiendoli non oltre i 2 terzi in modo da poter mescolare agevolmente durante la fase di congelamento. Infine metti le vaschette in freezer per almeno mezz'ora e appena il composto incomincia a gelare stacca dalle pareti le parti indurite, poi mescola il tutto con un cucchiaio. Rimetti in freezer e di tanto in tanto mescola fino a ottenere una granita omogenea e cremosa. La granita al caffè si può servire con la brioche col tuppo. A piacere si può aggiungere una spruzzata di panna montata. Ecco le altre ricette pubblicate sul quotidianodiragusa.it