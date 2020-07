I Sansoni a Marina di Modica

Appuntamenti

Modica - Arriva il primo weekend di agosto e si moltiplicano gli eventi previsti dal Modica Summer Fest. Venerdi 31 presso l’Auditorium di Marina di Modica lo spettacolo “Roots Live” con la cantautrice locale Serena Agosta. Nel chiostro di Palazzo San Domenico “Novelle e Canti di Sicilia” di Mirko Magistro. Sabato 1 agosto a Marina di Modica in Piazza Mediterraneo il concerto della Elettrovice Band. A Modica in Piazza Matteotti il concerto degli Heart of Gold Acoustic. A Frigintini in Piazza Ottaviano cinema all’aperto con il capolavoro Baaria. Domenica 2 agosto a Marina di Modica lo spettacolo di cabaret de I Sansoni, i due fratelli palermitani che spopolano sui social con la loro irresistibile comicità. A corollario sempre n Piazza Mediterraneo il raduno di Auto e Moto d’epoca riservato a veicoli immatricolati fino al 2000. Il pubblico presente potrà votare la propria auto o moto preferita che a fine serata verrà premiata. Gli organizzatori attendono l’arrivo delle prime vetture e delle prime moto a partire dalle 19:00. Per partecipare è consigliabile prenotarsi chiamando i numeri 3312665020, 3336692714 e 3920908572 per avere garantito il proprio posto. Infatti, esauriti i posti a disposizione in piazza, l’organizzazione non ammetterà altri partecipanti. Presso l’Auditorium andrà in scena Il Concerto Ritrovato di Fabrizio De Andrè.Sempre domenica 2 agosto nel chiostro di Palazzo S.Domenico verrà proiettato il capolavoro premio Oscar di Tom Hanks, Forrest Gump.