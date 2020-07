Dolce & Gabbana e Tornatore ambasciatori Sicilia: tour agosto

Sicilia

Palermo - La Regione Siciliana ha scelto Dolce&Gabbana, da sempre ambasciatore dell'Italia e della Sicilia nel mondo, per la direzione creativa di un programma mirato alla promozione e alla valorizzazione dell'Isola. A inaugurare la collaborazione uno schermo itinerante, allestito in alcune fra le più belle piazze siciliane, che proietterà il film "Devotion" diretto da Giuseppe Tornatore e prodotto da Dolce&Gabbana, con le musiche inedite di Ennio Morricone. Dopo l'anteprima mondiale del film al Teatro Antico di Taormina, nell'ambito del Taormina Film Fest 2020, le proiezioni proseguiranno nel mese di agosto attraverso una serie di eventi in alcune città della regione che, per l'occasione, si animeranno con esposizioni enogastronomiche sotto la supervisione del maestro pasticciere Nicola Fiasconaro e allestimenti tipici del folclore siciliano.Il progetto itinerante toccherà le città di Siracusa (1° agosto), Caltagirone (5 agosto), Castellammare del Golfo (8 agosto), Palermo (12 agosto) e Polizzi Generosa (16 agosto). L'idea del progetto si ispira al film di Tornatore del 1988 "Nuovo Cinema Paradiso", la cui pellicola fu restaurata nel 2014 da Dolce&Gabbana in collaborazione con Luce Cinecittà e la Cineteca di Bologna. "Della Sicilia - sottolineano Domenico Dolce e Stefano Gabbana- amiamo tutto: i colori, le espressioni artistiche, gli scorci mozzafiato, le feste di paese, la buona cucina, il folclore che rivela l'anima del territorio e delle persone che lo abitano, il suo 'bello assoluto'. Amiamo tutto ciò che è siculo.Quello che cerchiamo di fare con il nostro lavoro è raccontare, valorizzare e tramandare questo patrimonio culturale di straordinaria bellezza. Le cose belle devono essere preservate e mai come adesso abbiamo tutti bisogno di ripartire: come sempre, continueremo a puntare sull'Italia ripartendo da questa meravigliosa isola, fonte inesauribile della nostra creatività".