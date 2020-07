Incidente sulla Pachino Marzameni, muore Salvatore Aprile

Sicilia

Pachino- Ennesimo incidente mortale in Sicilia. A perdere la vita un22enne, Salvatore Aprile di Pachino. L’incidente è avvenuto stamattina intorno alle ore 10 lungo il viale Sebastiano Fortuna sulla Pachino-Marzamemi, zona sud di Siracusa. Il 22enne stava viaggiando a bordo della sua motocicletta quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto, una Bmw. Inutili i tentativi dei soccorritori. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e, viste le condizioni del 22enne, è stato chiesto l’intervento urgente dell'eliambulanza dell’ospedale Cannizzaro di Catania.Quando l’elicottero è atterrato in contrada Camporeale, tuttavia, per il giovane Salvatore non c’era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione di via Maucini e gli agenti di polizia municipale, che stanno cercando di raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica dell’incidente. I due mezzi sono stati sequestrati. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale, sequestrati i mezzi.