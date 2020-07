Salute e benessere

Dieta sugar free: dimagrire senza zuccheri

La dieta sugar free prevede l’eliminazione degli zuccheri dal regime alimentare. Si tratta di una dieta non semplice da seguire e non è adatta a tutti. Per trarre benefici da una dieta senza zuccheri è importante innanzitutto seguirla solo per brevi periodi, che vanno dalle 3 alle 10 settimane, aumentando l'assunzione di grassi, e soprattutto è importante farsi seguire da un nutrizionista. Inoltre bisogna saper distinguire gli zuccheri "buoni" da quelli "cattivi", così da non eliminarli del tutto dalla nostra alimentazione, evitando solo il consumo di tutti quei cibi che possono causare problematiche come: diabete di tipo 2 o malattie cardiovacolari.Ma scopriamo cosa si mangia nella dieta sugar free e come scegliere gli alimenti giusti. Abituarsi a seguire una dieta senza zuccheri semplici e raffinati, quindi, favorendo il consumo di carboidrati complessi, non può che apportare vantaggi al nostro organismo. Ma quali sono i benefici di una dieta senza zuccheri? Maggiore concentrazione: dopo 2-3 settimane sentirete aumentare la concentrazione e sparirà quel senso di fiacchezza che porta spesso ad una sonnolenza incontrollata. Vi ritroverete poi con più energia a partire dal risveglio e che si protrarrà per tutta la giornata. Altro vantaggio sarà anche la perdita di peso e maggiore tono muscolare, oltre ad una pelle più luminosa, con attenuazione delle rughe.Quali sono i cibi da scegliere in una dieta sugar free? Nella vostra alimentazione senza zuccheri semplici non dovranno mancare carboidrati complessi e fibre, tutti alimenti a basso indice glicemico come cereali integrali, verdura e frutta, oltre a carne bianca, pesce e crostacei, uova, patate, latticini, cacao amaro e cioccolato fondente (oltre il 75%), tutti alimenti da bilanciare all'interno di una dieta senza zuccheri insieme ad un bravo nutrizionista, che realizzerà una dieta personalizzata da seguire sotto stretto controllo dello specialista.