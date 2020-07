Sindaco di Ragusa: sbarco di migranti sulle spiagge iblee, è un fatto grave

Politica

Ragusa - A seguito dello sbarco di circa 40 immigrati, giunti con un’imbarcazione nella mattinata di mercoledi 29 luglio sulla spiaggia di Caucana, il sindaco Peppe Cassì ha dichiarato: “Ciò che è accaduto stamattina, con lo sbarco di circa 40 migranti, tutti fermati e identificati, direttamente su una spiaggia a pochi chilometri dal nostro territorio, è un fatto grave. Non è ammissibile l’assenza di un controllo capillare delle nostre acque, specie in un momento in cui sono stati riscontrati diversi casi di positività al Covid19 tra persone arrivate sul nostro territorio irregolarmente e quindi al di fuori dai protocolli sanitari.Chiediamo al Governo nazionale di non lasciare i territori da soli di fronte a un fenomeno che non può essere contrastato dai Comuni, a tutela tanto dei cittadini quanto degli stessi migranti”.