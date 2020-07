Italia

Inter torna al secondo posto, Napoli sconfitto per 2-0 Inter torna al secondo posto, Napoli sconfitto per 2-0

MILANO - L’Inter vince e si riappropria del secondo posto ad una giornata dalla fine del campionato dopo il momentaneo sorpasso dell’Atalanta. Il Napoli inciampa e resta a quota 59 punti dopo la vittoria sul Sassuolo nel precedente turno. A San Siro Conte batte Gattuso per 2-0 e lo fa grazie alle reti di D’Ambrosio e Lautaro Martinez. La terza rete stagionale del difensore nerazzurro permette all’Inter di sbloccare il risultato dopo appena undici minuti: Biraghi raccoglie un pallone dalla sinistra dopo una precedente azione offensiva e crossa al centro dell’area per D’Ambrosio che col mancino batte Meret. Al 25′ si accende il Napoli. Zielinski ci prova dalla distanza e trova la risposta a mano aperta di Handanovic. Poi è il turno di Insigne che dà il via ad un contropiede e serve Politano che da posizione favorevole perde un tempo di gioco per rientrare sul mancino e calciare con un rasoterra sul primo palo che il solito Handanovic respinge. Ma l’occasione più nitida del primo tempo partenopeo si registra al 35′: Zielinski serve al centro dell’area Insigne che col destro sbaglia un rigore in movimento. L’ultima grande chance della prima frazione di gioco è dell’Inter: Lukaku fa a sportellate con Koulibaly e scarica per Brozovic il cui tiro a botta sicura viene deviato in calcio d’angolo da un grande Meret. Ritmi ancora più bassi nella ripresa con la trama del Napoli che si sviluppa in modo ancora più lento e prevedibile. Al 60′ Conte decide di cambiare in attacco: fuori Alexis Sanchez e dentro Lautaro Martinez che ha bisogno di poco meno di quindici minuti per firmare il raddoppio e tornare al gol dopo un digiuno di quattro partite. L’argentino riceve palla sulla trequarti, salta Demme, si invola verso la porta e da fuori area lascia partire un destro che non lascia scampo a Meret e che vale il definitivo 2-0.