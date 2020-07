Bonus bancomat fino a 2 mila euro: ecco cos'è e come funziona

Italia

Roma - Il bonus bancomat fino a 2 mila euro è tra le novità previste nel Decreto Agosto. Si tratta di una sorta di premio per chi paga con moneta elettronica. Il premio arriverà direttamente nel conto corrente.Il premio per chi paga tramite pagamenti tracciabili consente di combattere l’evasione fiscale e stimolare l’utilizzo della moneta elettronica. Limitare l’uso del contante e favorire i pagamenti con POS e agevolare il passaggio ad un sistema di tracciamento digitale degli spostamenti di denaro sono gli obiettivi del Governo Conte. Il Bonus Bancomat serve a stimolare i consumi e rientra tra le misure utili per attuare la riforma fiscale. Nel progetto complessivo di contrasto all’evasione del contante si inseriscono le seguenti misure: bonus per i pagamenti con bancomat e bonus POS per le Partite IVA. La volontà dell’Esecutivo è agevolare la diffusione dei pagamenti tracciabili, che deve essere correlata alla riforma fiscale per e Partite IVA. Come anticipato dal Presidente dell’Agenzia delle Entrate Ruffino la finalità principale è transitare ad un sistema di pagamenti mensili, senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte di professionisti ed imprese. Bonus Bancomat, si attendono rimborsi fino a 2.000 euro sul conto corrente Una delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2020 è quello di stimolare i pagamenti elettronici e di incentivare i contribuenti a usare carta e bancomat.Il rimborso fino a 2.000 euro sul conto corrente andrà direttamente sul conto corrente del contribuente grazie al meccanismo del cashback. Si tratta di un incentivo antievasione fiscale studiato dal Governo Conte ed inserito nel Piano “Italia Cashless”. Le risorse stanziate per il bonus bancomat ammontano a 3 miliardi di euro per il biennio 2021-2022.