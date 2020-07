Attualità

Sbarco autonomo di migranti in spiaggia a Caucana

Santa Croce Camerina - L’Italia è diventata un Paese ridicolo grazie a questo Governo ormai allo sbando. La mia è una considerazione molto amara dopo l’ennesimo sbarco autonomo di migranti stavolta nella spiaggia di Caucana; ancora un episodio che conferma quanto la situazione sia fuori controllo mentre la Sicilia è invasa ogni momento da migranti liberi di fare quello che vogliono. E’ scandaloso quello che è successo a Caucana cosiccome ieri nella spiaggia di Lampedusa; scandalose le fughe quotidiane di migranti dagli hotspot sia di Pozzallo che di Ragusa. Il Governo è senza vergogna, sta compromettendo la sicurezza sanitaria e l’ordine pubblico senza parlare degli incalcolabili danni al turismo. E' assurdo quello che sta accadendo, i siciliani non sono tutelati dal Governo che preferisce stare a guardare perdendo tempo prezioso per decidere di prorogare lo stato di emergenza per gli italiani e non si rende conto che l’emergenza è sulle nostre coste e se non si ferma si avranno ripercussioni molto gravi sia sanitari che di ordine pubblico.